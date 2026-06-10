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Сегодня, 20:00

Матч открытия ЧМ-2026 по футболу в США: дата и время, кто сыграет

США и Парагвай встретятся в первом туре чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные США и Парагвая встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на субботу, 13 июня. Первый матч турнира в США пройдет арене «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе, стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры США — Парагвай можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа D.
13 июня, 04:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
США
Парагвай

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире будут участвовать 48 команд.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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Чемпионат мира по футболу 2026

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