Канчельскис верит в победу Мексики над ЮАР в матче открытия ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборных СССР и России в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче Мексики против ЮАР на чемпионате мира-2026.

«Сейчас сложно что-то прогнозировать, футбол изменился. Но думаю, что победит Мексика. Очень важно команде-хозяйке выиграть в первой матче турнира. Эта победа является самой важной. Надо на нее всегда настраиваться. Думаю, будет битва. Но в мексиканцев верю больше», — сказал Канчельскис «СЭ».

ЧМ-2026 станет первым в истории, который пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. На мундиале выступят 48 сборных. Турнир стартует матчем Мексики против ЮАР 11 июня в 22:00 по московскому времени.