Арнаутович: «Я 18 лет стремился попасть на чемпионат мира»

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович прокомментировал ничью с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Не могу поверить: мы сделали это! Я 18 лет стремился попасть на чемпионат мира. Наконец, на закате карьеры, мне это удалось. С нетерпением жду турнира!» — цитирует пресс-служба УЕФА Арнаутовича.

Австрийцы набрали 19 очков и заняли первое место в группе H. Боснийцы стали вторыми (17 очков) и сыграют в стыках за выход на ЧМ-2026.