Хавбек Бельгии Лукебакио — об отмене дисквалификации Балогуна: «Не хотели слишком сильно в это углубляться»

Полузащитник сборной Бельгии Доди Лукебакио рассказал, как в команде отреагировали на ситуацию с отменой дисквалификации нападающего США Фоларина Балогуна.

Бельгия обыграла США со счетом 4:1 в матче 1/8 плей-офф ЧМ-2026.

«Мы не очень понимали, почему ему разрешили играть, ведь он получил красную карточку. Но мы не хотели слишком сильно в это углубляться, хотели сосредоточиться на себе и сыграть в свой футбол. Это мы сегодня и сделали», — цитирует спортсмена The Guardian.

Балогун был удален в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. 5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию 25-летнего форварда и заменил ее испытательным сроком на 1 год, что позолило ему принять участие в игре против Бельгии.

В четвертьфинале турнира бельгийцы встретятся со сборной Испании. Матч пройдет 10 июля в Инглвуде и начнется в 22.00 по московскому времени