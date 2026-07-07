Де ла Фуэнте: «Ямаль провел один из лучших матчей против Португалии. Он вселил страх»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал игру форварда Ламина Ямаля в матче со сборной Португалии (1:0) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Ламин Ямаль сыграл один из лучших матчей. Очень важный день для его развития. Травма Нуну Мендеша связана с теми нагрузками, которые Ламин на него оказал.

Он проделал потрясающую работу. Он вселил страх. Это один из лучших матчей в карьере Ламина. И у него еще многое впереди. Нам нужно, чтобы он продолжал совершенствоваться», — приводит As слова тренера.

Испания вышла в 1/4 финала и сыграет с Бельгией, которая разгромила США (4:1).