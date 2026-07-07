Балогун рассказал о диалоге с тренером сборной Бельгии Руди Гарсией после матча ЧМ-2026

Нападающий сборной США Фоларин Балогун рассказал, о чем он говорил с главным тренером сборной Бельгии Руди Гарсией после матча 1/8 финала чемпионата мира-2026. Игра завершилась поражением американцев со счетом 1:4.

«Я просто поздравил сборную Бельгии. Руди Гарсия сказал мне, что надеется, что эта ситуация не затмит для меня чемпионат мира, он хотел побудить меня быть позитивным», — приводит Football Tweet слова Балогуна.

25-летний форвард получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0). Позднее ФИФА приостановила его дисквалификацию и заменила ее испытательным сроком на 1 год, что позволило игроку принять участие в матче против Бельгии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино по вопросу дисквалификации Балогуна.