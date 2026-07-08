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8 июля, 08:23

Кафу — о последнем матче Неймара за сборную Бразилии: «Он оставляет великое наследие в футболе»

Алина Савинова

Легенда сборной Бразилии Кафу отреагировал на вылет национальной команды с чемпионата мира-2026.

В 1/8 финала турнира бразильцы уступили Норвегии со счетом 1:2.

«К сожалению, результат оказался не тем, чего мы ожидали. Бразилия — всегда команда, которую уважают, мы чемпионы мира, но на этом турнире мы не были велики — это факт. Сборная выступила хуже, чем мы надеялись. Но я всегда говорю: циклы начинаются, циклы заканчиваются, и цикл подготовки сборной Бразилии к 2030 году начинается прямо сейчас», — приводит Daily Mail слова Кафу.

Он также отдал дань уважения Неймару, который провел последний матч за национальную команду в карьере.

«Огромные звезды, люди, добившиеся успеха в спорте и жизни, однажды уходят. Сыновья становятся отцами, отцы — дедушками, дедушки — прадедушками... Поколения сменяют друг друга. Неймар оставляет великое наследие в футболе. Он уходит как большой игрок, и нам будет его не хватать», — добавил Кафу.

Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В четвертьфинал турнира вышли Франция, Марокко, Испания, Бельгия, Норвегия, Англия, Швейцария и Аргентина.

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