Дешам перед матчем с Марокко: «Франция эффективна, но могла бы действовать лучше в этом компоненте»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 против сборной Марокко заявил, что его команде нужно прибавить в реализации моментов.

«Мы должны быть эффективны в атаке. В каждой линии у обеих команд есть сильные активы. Мы эффективны, но могли бы действовать лучше в этом компоненте. Иногда у тебя шесть моментов — и два гола, а иногда два момента — и два гола. Важнее быть эффективным», — приводит Reuters слова Дешама.

Также тренер сравнил сборные Марокко и Парагвая. В 1/8 финала ЧМ-2026 французы обыграли парагвайцев со счетом 1:0.

«Профиль Марокко — не такой, как у Парагвая. Мы встречались с ними четыре года назад в полуфинале. Они играли в финале Кубка Африки. У них сильные индивидуальности. Они здесь не играть — они здесь побеждать. Мы должны быть готовы, выложиться и показать все против этой отличной команды», — добавил он.

Матч между Францией и Марокко пройдет в четверг, 9 июля. Начало — в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.