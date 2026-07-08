Шобейр о поражении от Аргентины: «Египет был близок к победе, но этому просто не суждено было случиться»

Вратарь сборной Египта Мостафа Шобейр прокомментировал вылет с чемпионата мира-2026.

В 1/8 финала турнира египтяне уступили сборной Аргентины (2:3). До 79-й минуты они вели со счетом 2:0.

«Победа была в наших руках. Нам не хватило лишь нескольких мелких деталей. Как все видели, мы были близки — очень близки — к тому, чтобы выиграть, но этому просто не суждено было случиться», — приводит Reuters слова Шобейра.

Голкипер также отметил, что в последние 10 минут матча сборной Египта потеряла концентрацию.

Аргентина в четвертьфинале ЧМ-2026 сыграет против Швейцарии 12 июля.