Сборная Латвии примет сборную Сербии в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в субботу, 6 сентября. Матч пройдет на стадионе «Даугава» в Риге (Латвия), начало — в 16.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

06 сентября 2025, 16:00. Даугава'' (Рига)

Игру Латвия — Сербия в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт», просмотр контента которой возможен по платной подписке.

Отслеживать ключевые события игры Латвия — Сербия можно в матч-центре сайта «СЭ».

Латвия и Сербия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Англией, Албанией и Андоррой. Латвийцы набрали 4 очка в 3 матчах и идут четвертыми в группе, сербы в рамках отбора провели 2 матча и занимают третье место с 4 очками.