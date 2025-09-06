В Парагвае объявили выходной после выхода сборной на ЧМ-2026

Сборная Парагвая сыграла вничью с Эквадором (0:0) гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата мира-2026. Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил пятницу, 5 сентября 2025 года, праздничным днем.

«Этот день становится праздником в честь выхода Парагвая на чемпионат мира. Шестнадцать лет мы не слышали нашего гимна на чемпионате мира. Сегодня «Альбирроха» вернулась, и сделала это со спокойствием и душевностью», — отметил Пенья.

Парагвайцы впервые спустя 16 лет сыграют на чемпионате мира.

ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных.