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6 сентября 2025, 08:23

Гаттузо — после 5:0 с Эстонией: «Эта команда должна все делать яростно»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над Эстонией (5:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Я боялся, что, уходя на перерыв при счете 0:0, команда будет напряжена, но вместо этого она сохранила прежний настрой. Ребята действительно хорошо поработали. Мы знали, что должны были пойти на некоторый риск, выходя один на один в контратаках, поскольку у нас на поле было так много нападающих.

Было важно провести мяч по флангам, и нам не повезло, что мы не забили раньше. Я поздравляю ребят, потому что в течение трех дней у нас была невероятная атмосфера на тренировках.

Как я всегда говорил, у этой команды есть качество, но одним качеством ничего не добьешься. Эта команда должна все делать яростно, атаковать, сильно прессинговать, демонстрировать голод, и я думаю, мы все это сегодня увидели», — цитирует итальянского тренера Sky Sport Italia.

Италия после трех матчей набрала шесть очков и занимает третье место в группе I. Эстония после пяти матчей набрала три очка и располагается на 4-й строчке.

Дженнаро Гаттузо.Гаттузо начал в Италии с разгромной победы, Мбаппе забил Украине, Словения и Швеция выдали матч-триллер
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