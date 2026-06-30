Нигматуллин о вратаре сборной Парагвая: «У него определенно есть свои хитрости»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» оценил игру вратаря Парагвая Орландо Хиля в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Германии (1:1, пенальти — 4:3) на чемпионате мира-2026.

В серии пенальти Хиль отразил удары Кая Хаверца и Ника Вольтемаде.

«Ранний вылет сборной Германии безусловно стал сенсацией. Что касается игры вратаря сборной Парагвая, то у Хиля определенно есть свои хитрости. Любое нестандартное действие вратаря выводит из себя бьющего. Тем более, когда цена ошибки настолько высока», — сказал Нигматуллин «СЭ».

В 1/8 финала ЧМ-2026 Парагвай сыграет с победителем матча Франция — Швеция.

(Давид Петросян)