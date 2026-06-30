Англия и ДР Конго встретятся на чемпионате мира по футболу

Англия и ДР Конго встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира в среду, 1 июля.

Корреспондент «СЭ» Илья Потетюев ожидает победу Англии с сухим счетом.

«Три льва» при Тухеле предпочитают добиваться результата цинично — сохранили ворота сухими в 10 официальных играх из 11. Но в группе британцы уже испытали проблемы против сборной из Африки — разошлись нулевой ничьей с Ганой. Тогда Кейн и компания нанесли по воротам 19 ударов, трижды попали в створ и создали два явных голевых момента. На этот раз фавориту должно хватить класса, чтобы дожать андердога, который и так прыгнул выше головы. Тем более «Леопарды» пропустили во всех турах группового этапа», — написал Потетюев.

Букмекеры считают англичан фаворитами: коэффициент на их проход в 1/8 финала составляет 1.11, на проход ДР Конго — 6.50.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ходом игры Англия — ДР Конго можно также в матч-центре на нашем сайте.