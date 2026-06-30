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Сегодня, 21:10

Непомнящий считает Мексику фаворитом в матче против Эквадора в 1/16 финала ЧМ-2026: «Домашние стены помогут»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1/16 финала ЧМ-2026 Мексика — Эквадор.

«На удивление для меня, мексиканцы — фавориты. Они вообще не теряют ничего по пути, обыгрывают всех. К тому же для них это домашний турнир, стены помогут. Мексика должна побеждать», — сказал Непомнящий «СЭ».

Матч Мексика — Эквадор состоится в ночь на 1 июля на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика). Начало — в 04.00 по московскому времени.

(Давид Петросян)

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