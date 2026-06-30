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Кот-д'Ивуар — Норвегия: Холанн и Эдегор сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эрлинг Холанн.
Фото Reuters

Стали известны стартовые составы на матч между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии в 1/16 финала ЧМ-2026.

Игра пройдет в Арлингтоне (США). Начало — в 20.00 по московскому времени.

Кот-д'Ивуар: Фофана, Конан, Агбаду, Коссуну, Дуэ, Сангаре, Диоманде, Инао Оулаи, Кессье, Пепе, Бонни.

Норвегия: Нюланн, Вольфе, Хеггем, Айер, Педерсен, Берг, Берге, Эдегор, Нуса, Холанн, Серлот.

Победитель матча сыграет с Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
30 июня, 20:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Кот-д`Ивуар
Норвегия

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Мартин Эдегор
Эрлинг Холанн
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