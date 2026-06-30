Кот-д'Ивуар — Норвегия: Холанн и Эдегор сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии в 1/16 финала ЧМ-2026.

Игра пройдет в Арлингтоне (США). Начало — в 20.00 по московскому времени.

Кот-д'Ивуар: Фофана, Конан, Агбаду, Коссуну, Дуэ, Сангаре, Диоманде, Инао Оулаи, Кессье, Пепе, Бонни.

Норвегия: Нюланн, Вольфе, Хеггем, Айер, Педерсен, Берг, Берге, Эдегор, Нуса, Холанн, Серлот.

Победитель матча сыграет с Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026.