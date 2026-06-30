Непомнящий уверен в победе Франции над Швецией в 1/16 финала ЧМ-2026: «Разорвут в клочья»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1/16 финала ЧМ-2026 Франция — Швеция.

«Французы безупречны. Они разорвут в клочья. У шведов, конечно, непростая и дисциплинированная команда. Но справиться с французами невозможно. Они очень хорошо готовы к этому турниру. Не вижу изъянов в команде», — сказал Непомнящий «СЭ».

Матч Франция — Швеция состоится в ночь на 1 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

Победитель матча Франция — Швеция встретится в 1/8 финала ЧМ-2026 с Парагваем.

(Давид Петросян)