Елагин: «Кейн — сейчас лучший центрфорвард в мире»

Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» оценил игру нападающего сборной Англии Харри Кейна на ЧМ-2026.

— Англию к фаворитам турнира не причисляете?

— В этой команде сейчас есть два явных лидера. Кейн и Беллингем. От них очень многое зависит. Вспомните матч с Гаити. Голы Кейна и Беллингема характеризуют их как выдающихся мастеров. И одного, и второго цепко держал защитник. Но как Беллингем умудрился из-под соперника пробить точно в угол? А Кейн просто «перевисел» опекуна, взлетел, как Майкл Джордан, и вколотил мяч головой в сетку. Потрясающе! Недаром же Харри сейчас хочет купить «Барселона». Каталонцы работают над этим трансфером. И это вполне логично.

— Вы недавно сказали, что Кейн является главным претендентом на «Золотой мяч».

— Так он же сейчас лучший центральный нападающий в мире! Лучший, понимаете? Суперстрайкер! Наколотил 82 гола за сборную. Для Англии это фантастический результат.

— Чисто по футбольным качествам вы его ставите выше Мбаппе?

— Они немного разные. Мбаппе — очень талантливый, бомбардир. Он практически не опускается к центру поля. Работает исключительно впереди — что в «Реале», что в сборной Франции.

А гений Кейна заключается в том, что он не только безумно эффективен в завершающей стадии, но и сам конструирует атаку. Он же опускается не только до центра поля, но и ниже! И успевает прибегать в чужую штрафную. В «Баварии» два сезона подряд забивает по 36!

Вот «Барселона» на него и нацелилась. Левандовски ушел — нужен форвард. А почему нет? Как раз Кейна еще на два-три сезона точно хватит. В Испании, думаю, он всех будет разрывать! Флик под него выстроит игру команды. Ямаль, Ольмо, Педри постоянно будут снабжать его пасами. Сколько подносчиков снарядов! — сказал Елагин «СЭ».

32-летний Кейн провел три матча на ЧМ-2026 и забил три гола — дубль в матче с Хорватией (4:2) и один мяч в игре с Панамой (2:0).