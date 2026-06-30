Елагин объяснил, почему ставит Марадону выше Месси

Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» сравнил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с Диего Марадоной.

— Месси все чаще сравнивают с Марадоной. Кто-то даже по уровню таланта ставит его выше Диего.

— Ну вот как их сравнить... Разные эпохи. Вечный спор.

— И все-таки?

— Могу сказать только одно. У меня преимущество перед молодыми, которые знают Марадону, грубо говоря, только понаслышке. Я был современником Диего, видел его полные матчи, а не только нарезки. Лично я ставлю Марадону выше Месси.

— Почему?

— Понимаете, Месси все время играл в потрясающей атмосфере. Он воспитанник «Барселоны», вырос там. Родное дитя клуба. Каталонцы вырастили этого потрясающего, грандиозного мастера, дали ему путевку в жизнь. И он взлетел.

А Марадона — вечный трагический герой. Он прорывался к славе. Но как прорывался! Диего буквально с 16 лет являлся гением. В 1978 году Менотти в последний момент отцепил его от сборной, Марадона не сыграл на чемпионате мира. А так бы он уже в 78-м взял этот титул.

В 1982-м он приехал на ЧМ в Испанию — так на нем футболку рвали все соперники! Особенно итальянцы над ним там измывались. А в 1986-м Марадона привел свою сборную к победе.

— Через четыре года дошел с ней до финала.

— Верно. А ведь команда уже постарела и поблекла. Но Марадона дотащил ее до финала с немцами. Играл просто гениально!

— У Месси тоже одна победа на чемпионате мира и один финал.

— Согласен. Но Месси... Нет, я не хочу сказать, что он играл в тепличных условиях. Но в несколько иной атмосфере. Могу вам привести один пример.

— Давайте.

— Марадона пришел в совершенно заурядный на тот момент «Наполи» и дважды сделал его чемпионом! Разве не аргумент? Вопреки всему сделал Аргентину чемпионом мира. Потом довел ее до финала. Они на равных бились с ФРГ, пропустив только с пенальти от Бреме. Вот такие мои аргументы. Хотя для меня на самой вершине футбольной иерархии все- таки стоит не Диего.

— Пеле?

— Пеле и Йохана Кройфа я поставлю чуть-чуть повыше Марадоны. Буквально на волосок, но повыше. Опять же — это только мой субъективный взгляд, я его не навязываю. А вообще все они, включая Месси, — люди с другой планеты.

Но Пеле, Кройф, Марадона все-таки играли в другой футбол. Их же никто не щадил! Защитники — звери. Марадону же просто сломали в «Барселоне». Игрок «Атлетика» Гойкоэчеа нанес ему тяжелейшую травму. Поэтому в «Барсе» он и не смог себя в полной мере проявить. А вот в Италии затем получилось.

Ну и потом такая судьба у него... Марадона — это ходячая трагедия. Но, конечно, велик! — сказал Елагин «СЭ».

39-летний Месси провел 3 матча на ЧМ-2026, в которых забил 6 голов. Он лидирует бомбардирской гонке турнира.

Аргентина с 9 очками заняла первое место в группе J. В 1/16 финала южноамериканцы сыграют с Кабо-Верде.