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Сегодня, 19:25

Игдисамов назвал Францию фаворитом ЧМ-2026

Александр Абустин
корреспондент

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов назвал фаворита чемпионата мира-2026.

— Как вам впечатления от чемпионата мира?

— Для нас это интересно. Заметили определенные тренды. Низкая оборона у многих команд. Во вчерашних трех матчах много голов было забито головой — тоже говорит об определенных трендах.

— За кого болеете?

— Болел за Японию. Потому что она мне попалась на анализ для лицензии Pro. Но мой фаворит Франция. Буду болеть за нее. Марокко тоже интересная команда.

Франция&nbsp;&mdash; Швеция.Франция — Швеция: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Франция в 1/16 финала сыграет со Швецией. Игра пройдет 1 июля и начнется в 00.00 мск.

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