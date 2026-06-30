Игдисамов назвал Францию фаворитом ЧМ-2026

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов назвал фаворита чемпионата мира-2026.

— Как вам впечатления от чемпионата мира?

— Для нас это интересно. Заметили определенные тренды. Низкая оборона у многих команд. Во вчерашних трех матчах много голов было забито головой — тоже говорит об определенных трендах.

— За кого болеете?

— Болел за Японию. Потому что она мне попалась на анализ для лицензии Pro. Но мой фаворит Франция. Буду болеть за нее. Марокко тоже интересная команда.

Франция в 1/16 финала сыграет со Швецией. Игра пройдет 1 июля и начнется в 00.00 мск.