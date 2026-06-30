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Сегодня, 20:15

Куман покинет пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета с ЧМ-2026

Руслан Минаев
Роналд Куман.
Фото Reuters

Роналд Куман покинет пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета с чемпионата мира-2026, сообщает портал The Touchline на своей странице в Х.

Сборная Нидерландов проиграла сборной Марокко в 1/16 финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти марокканцы победили со счетом 3:2.

После игры Куман заявил, что ему плевать на критику.

Эмоции игроков сборной Нидерландов после поражения Марокко в&nbsp;серии пенальти матча 1/16 финала ЧМ-2026 30&nbsp;июня.Вслед за Германией вылетели Нидерланды! Марокканцы спаслись в концовке и выиграли безумную серию пенальти

Куман руководит сборной Нидерландов с апреля 2023 года. Ранее 59-летний специалист был главным тренером национальной команды с 2018 по 2020 год. Под его руководством команда заняла второе место в Лиге наций (2019) и дважды отобралась на чемпионат Европы, которые проходили в 2021-м и 2024-м.

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