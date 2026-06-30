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Сегодня, 19:30

Мексика — Эквадор: смотреть прямую трансляцию матча 1/16 финала ЧМ по футболу, где видео

Сборные Мексики и Эквадора сыграют в матче ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Сборные Мексики и Эквадора встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в ночь на среду, 1 июля. Игра будет проходить на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика), стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени. Матч Мексика — Эквадор можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Мексика вышла в плей-офф с первого места в группе A. Команда обыграла ЮАР (2:0), Южную Корею (1:0) и Чехию — 3:0. Эквадор стал третьим в группе E: уступил Кот-д'Ивуару (0:1), сыграл вничью с Кюрасао (0:0) и победил Германию — 2:1.

Победитель матча Мексика — Эквадор выйдет в 1/8 финала, где встретится с победителем пары Англия — ДР Конго.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

Следить за ходом игры Мексика — Эквадор можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
01 июля, 04:00. Estadio Azteca (Мехико)
Мексика
Эквадор

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