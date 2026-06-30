Англия и ДР Конго встретятся в 1/16 финала чемпионата мира

Сборные Англии и ДР Конго встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира в среду, 1 июля. Игра пройдет на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры Англия — ДР Конго можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

01 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Англия заняла первое место в группе L с 7 очками, ДР Конго — третье место в группе К с 4 очками.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.