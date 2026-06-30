Сборные Франции и Швеции встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на среду, 1 июля. Встреча пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени. Матч Франция — Швеция можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

01 июля, 00:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

Франция вышла в плей-офф с первого места в группе I, набрав 9 очков. Команда обыграла Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию — 4:1. Швеция заняла третье место в группе F: победила Тунис (5:1), уступила Нидерландам (1:5) и сыграла вничью с Японией — 1:1.

Победитель матча Франция — Швеция в 1/8 финала сыграет со сборной Парагвая.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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