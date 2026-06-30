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Сегодня, 18:29

МИД Ирана назвал чемпионат мира в США самым политизированным спортивным событием года

Игнат Заздравин
Корреспондент
Исмаил Багаи.
Фото Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи назвал чемпионат мира по футболу самым политизированным спортивным событием этого года.

«Отношение к футбольной сборной Ирана и нашему участию в чемпионате мира стали предметом многих дискуссий. Я думаю, что в этом году это было одно из самых политизированных спортивных мероприятий, и с этим самым политизированным отношением столкнулась наша команда», — приводит слова Багаи РИА «Новости».

По его словам, проблемы начались еще до старта турнира — от получения виз до того, что сборной Ирана пришлось жить в Мексике, несмотря на проведение матчей в США.

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои ранее заявил, что команда оказалась в худших условиях по сравнению с другими участниками турнира. По его словам, футболистам не предоставили достаточного времени на подготовку и отдых, а такое отношение сказалось на результатах команды.

Сборная Ирана с тремя ничьими заняла третье место в группе G и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Источник: РИА «Новости»
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