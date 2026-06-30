МИД Ирана назвал чемпионат мира в США самым политизированным спортивным событием года

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи назвал чемпионат мира по футболу самым политизированным спортивным событием этого года.

«Отношение к футбольной сборной Ирана и нашему участию в чемпионате мира стали предметом многих дискуссий. Я думаю, что в этом году это было одно из самых политизированных спортивных мероприятий, и с этим самым политизированным отношением столкнулась наша команда», — приводит слова Багаи РИА «Новости».

По его словам, проблемы начались еще до старта турнира — от получения виз до того, что сборной Ирана пришлось жить в Мексике, несмотря на проведение матчей в США.

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои ранее заявил, что команда оказалась в худших условиях по сравнению с другими участниками турнира. По его словам, футболистам не предоставили достаточного времени на подготовку и отдых, а такое отношение сказалось на результатах команды.

Сборная Ирана с тремя ничьими заняла третье место в группе G и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.