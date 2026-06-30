Жуков о ценах на ЧМ-2026: «Чемпионат в 2018 году в России был более доступным для болельщиков»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в поделился с «СЭ» мнением о ценах на чемпионате мира-2026.

«Организатор обязан обеспечить всем командам равные условия. Ирану приходилось каждый раз лететь из Мексики в США в день своих матчей, а потом сразу улетать. Это неравные условия. Что касается болельщиков, по телевизионной картинке кажется, что трибуны всегда заполнены. Конечно, цены для нас необычно высокие.

Сейчас цены на билеты намного выше, чем это было на предыдущих турнирах. Американцы на всем зарабатывают, футбол для них — не исключение. В 2018 году у нас чемпионат был более доступным для болельщиков, как и четыре года назад в Катаре. Но мы видим, что сейчас болельщики ходят на матчи, везде полные трибуны», — сказал Жуков «СЭ».

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.