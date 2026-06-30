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Сегодня, 20:25

Экс-игрок «Спартака» Абдураимов оценил работу Каннаваро в Узбекистане

Игорь Рабинер
Обозреватель
Фабио Каннаваро.
Фото Reuters

Бывший нападающий «Спартака» и «Пахтакора» Азамат Абдураимов в интервью «СЭ» поделился мнением о работе Фабио Каннаваро на посту главного тренера сборной Узбекистана.

— Как вы относитесь к назначению и работе Фабио Каннаваро, у которого одна из самых высоких зарплат из тренеров, работающих на ЧМ-2026? Не было бы правильнее оставить Тимура Кападзе, выведшего команду на чемпионат мира?

— У приглашения Каннаваро стать главным тренером есть плюсы и минусы. С одной стороны, огромный авторитет игрока и имя в мировом футболе. Плюс как тренер он свежим взглядом увидел наших футболистов, отсюда приглашение новых игроков, которых до этого мы не видели в заявке сборной. По моему мнению, вряд ли ранее в основе мог появиться Бекход Каримов, которому всего 19 лет.

С другой стороны, Каннаваро как тренер был ничем не лучше наших специалистов, и сейчас уже можно сказать, что замена Кападзе на Каннаваро не дала никакого преимущества. Я в первую очередь надеялся, что Фабио как один из лучших защитников мирового футбола сможет поставить нам игру в обороне, передать свой опыт и знания нашим защитникам. А на деле вышел провал — 11 мячей в трех играх.

К тому же по ходу турнира мы увидели ошибки в выборе состава, вратарская позиция оказалась самой уязвимой. В решающей игре с ДР Конго второй тайм мы провалили, и тренерский штаб не смог за счет замен и смены тактического рисунка удержать победный счет. Более расширенный анализ можно будет сделать позже, но сейчас становится очевидно, что назначение Каннаваро на данный момент не дало нам никаких преимуществ. Я за то, чтобы сборную возглавлял отечественный специалист.

И дело тут не только в огромной зарплате. Если бы пришел человек с именем и огромным опытом, который своей работой даст новый импульс развитию футбола в Узбекистане, как это было с Гусом Хиддинком в России, — тогда было бы понятно, на что потрачены средства. А так в штабе у Фабио нет ни одного узбекского тренера, который бы учился и перенимал опыт. Какой след оставит после себя семья Каннаваро?!

— Смотрел ли ваш отец матчи чемпионате мира и говорил ли вам что-то об увиденном?

— С отцом еще не общался. Он сейчас проходит лечение в стационаре. Завтра вернусь домой — поговорим. Конечно, он смотрел игры сборной, и знаю, что он очень переживает за результат. Скорее всего, его оценка работы Каннаваро и выступления сборной будет жестче моей. Хочу сказать, что папа очень переживал в прошлом году, когда узнал о смерти Никиты Павловича Симоняна. Для нас всех он был образцом служения футболу.

Сборная Узбекистана на ЧМ-2026 проиграла все три матча, заняла последнее, четвертое место в группе K и не смогла пройти в плей-офф турнира. Команда впервые в истории участвовала в финальной стадии чемпионата мира.

Криштиану Роналду, Абдукодир Хусанов и&nbsp;Азамат Абдураимов.«Роналду сказал Хусанову: «Ты очень быстрый, а я уже старый!» Интервью экс-спартаковца из Узбекистана

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