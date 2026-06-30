Сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Игра пройдет во вторник, 30 июня, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Начало — в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

30 июня, 20:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Прямой эфир матча Кот-д'Ивуар — Норвегия покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Кот-д'Ивуар вышел в плей-офф со второго места в группе E, набрав 6 очков. Команда обыграла Эквадор (1:0) и Кюрасао (2:0), а также уступила Германии — 1:2. Норвегия стала второй в группе I с 6 очками. Скандинавы победили Ирак (4:1) и Сенегал (3:2), после чего проиграли Франции — 1:4.

Победитель матча Кот-д'Ивуар — Норвегия в 1/8 финала сыграет со сборной Бразилии.

Отслеживать ключевые события игры Кот-д'Ивуар — Норвегия можно в матч-центре нашего сайта.

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