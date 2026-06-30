Елагин: «Винисиус играет блестяще. При Анчелотти в сборной Бразилии нет никаких скандалов»

Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» оценил игру нападающего сборной Бразилии Винисиуса в матче против Японии (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.

— Как вам Винисус?

— Сыграл блестяще. Анчелотти вновь показал себя первоклассным психологом. Никаких склок и скандалов в сборной Бразилии нет, здоровый коллектив. В отличие от Уругвая. Аргентинцы вообще считают, что их соотечественник Марсело Бьелса сошел с ума. Называют его даже старым маразматиком... Какой-то раздрай в его сборной.

А у Анчелотти все спокойно. Винисус был одним из лучших на поле. Выделю еще и Гимарайнса. Сейчас даже поговаривают, что «Манчестер Сити» и «МЮ» положили на него глаз, обхаживают хавбека «Ньюкасла». Думаю, он, скорее всего, окажется в «Сити». Просто в «Юнайтед» есть португалец Бруну Фернандеш — его прямой конкурент по позиции.

— Дуглас Сантос тоже явно не потерялся?

— Да. Неплохая связка у них образовалась на фланге с Винисиусом. Но вы же изначально спросили про игрока «Реала». Вот он просто безумно вчера старался, отрабатывал на 100 процентов. Если вы заметили, на него не так часто играли партнеры.

— Вы уже предвкушаете четвертьфинал Бразилия — Англия?

— Нет, подождите. В плей-офф может произойти все что угодно. Все бьются из последних сил, у всех футболистов будет совсем другая концентрация. И у великих, и у средних. Цена всего одной ошибки очень велика. (Разговор состоялся до матчей Парагвай — Германия и Голландия — Марокко. — Прим. «СЭ»). Так что давайте обойдемся без прогнозов. Каких-то явных фаворитов я сейчас уже не вижу, — сказал Елагин «СЭ».

В 1/8 финала ЧМ-2026 Бразилия встретится с победителем пары Кот-д'Ивуар — Норвегия.