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Сегодня, 20:00

Стал известен диалог Роналду и Хусанова во время матча Узбекистан — Португалия

Игорь Рабинер
Обозреватель
Криштиану Роналду и Абдукодир Хусанов.
Фото AFP

Бывший нападающий «Спартака» и «Пахтакора» Азамат Абдураимов в интервью «СЭ» рассказал, о чем защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов разговаривал с Криштиану Роналду после поражения от Португалии (0:5) в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026.

— Можно ли ожидать появления в Узбекистане новых Абдукодиров Хусановых?

— Конечно! Рад сказать, что Хусанов — один из моих учеников, я работал с ним с 14 до 16 лет в юношеской сборной. Еще в то время, когда он только начинал у меня играть, он был очень заряженным и влюбленным в футбол. Для него это всегда было главным в жизни. Плюс отец — футболист.

Такие таланты в Узбекистане есть, и то, что наши сборные в последнее время выигрывали чемпионат Азии, попадали на чемпионат мира в разных возрастах, — большой стимул и возможность проявить себя, получить приглашение в сильные клубы, как произошло с Абдукодиром.

— Могли представить себе, что он дорастет до такого уровня и не просто попадет в основу «Ман Сити», а будет номинирован в топ-3 игроков такой команды в сезоне?

— Честно? Никогда не мог! Если бы тогда это знал — стал бы его агентом, ха-ха! Но было ясно, что мальчишка он очень хороший, один из лучших ребят в моей сборной. Поэтому очень рад за него. Всегда, когда вижу его, — желаю удачи. И оставаться таким же профессионалом, каким он был с самого начала.

— Успели поговорить с ним во время чемпионата мира?

— Нет, потому что это очень ответственный момент, и не только я — все мы, понимая психологическое состояние ребят, старались их не трогать. Мы дружим с его отцом, он играет у нас за ветеранов. Через него передал большой привет. Отец рассказал забавную историю — о диалоге Абдукодира с Криштиану Роналду. Португалец ему в какой-то момент сказал: «Ты очень быстрый». — «Ты тоже очень быстрый!» — «Нее, я уже старый!» И посоветовал ему не прикладывать руку ко рту, потому что сейчас за это могут удалить.

Криштиану Роналду, Абдукодир Хусанов и&nbsp;Азамат Абдураимов.«Роналду сказал Хусанову: «Ты очень быстрый, а я уже старый!» Интервью экс-спартаковца из Узбекистана

Сборная Узбекистана на ЧМ-2026 проиграла все три матча, заняла последнее, четвертое место в группе K и не смогла пройти в плей-офф турнира. Команда впервые в истории участвовала в финальной стадии чемпионата мира.

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Криштиану Роналду
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Сборная Португалии по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Абдукодир Хусанов

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