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12 июня, 06:41

Корея — Чехия: гол чеха Соучека в матче ЧМ-2026 отменили после просмотра ВАР

Павел Лопатко

Арбитры матча групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Корея — Чехия отменили гол чешского полузащитника Томаша Соучека.

При счете 1:1 после навеса со стандарта Соучек отправил мяч в ворота корейской команды ударом головой. Боковой арбитр поднял флажок, сигнализируя об офсайде. На 77-й минуте после просмотра ВАР решение об отмене гола было подтверждено.

Игра проходит в мексиканском Сапопане на стадионе «Эстадио Акрон». Главный арбитр — Амин Омар из Египта.

Чемпионат мира. Группа A.
12 июня, 05:00. Estadio Akron (Сапопан)
Корея
2:1
Чехия

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