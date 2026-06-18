Губерниев призвал выгнать Роналду из основы сборной Португалии

Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после первого матча на чемпионате мира-2026.

17 июня португальцы сыграли вничью со сборной ДР Конго (1:1). 41-летний Роналду продлил безголевую серию на крупных турнирах до 10 матчей. Также он лишь 25 раз коснулся мяча в игре с конголезцами, что стало его худшим показателем в полных матчах на ЧМ и Евро.

«Нельзя так относиться к футболу, как сегодня Португалия!! Небрежно!! Футбол таких наказывает!!! И гнать Криша из основы!!! Два момента запорол, его время ушло!!! Там есть кому в футбол играть!!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Роналду сыграл на шестом чемпионате мира в карьере, повторив рекорд аргентинца Лионеля Месси, и стал самым возрастным полевым игроком в стартовом составе в истории турнира.