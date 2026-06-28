Когда играют Нидерланды и Марокко на ЧМ-2026 по футболу: дата и время, во сколько начало матча 1/16 финала

Нидерланды и Марокко встретятся на чемпионате мира по футболу

Сборные Нидерландов и Марокко встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в ночь на понедельник, 29 июня. Игра будет проходить на арене «Эстадио ББВА» в Гуадалупе, стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Нидерланды — Марокко можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

30 июня, 04:00. Estadio BBVA (Гуадалупе (Нуэво-Леон))

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1», а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Нидерланды заняли первое место в группе F, набрав семь очков в трех турах. Сборная Марокко с семью очками финишировала на второй строчке в группе С.

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