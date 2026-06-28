ЮАР — Канада: стартовые составы команд

Сборные ЮАР и Канады объявили стартовые составы на матч 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Матч пройдет в Инглвуде (штат Калифорния, США) и начнется в 22.00 мск.

ЮАР: Уильямс, Мудау, Окон, Мбокази, Мобида, Мокоэна, Ситоле, Масеко, Мофокенг, Апполлис, Макгопа.

Канада: Крепо, Джонстон, Бомбито, Корнелиус, Ларейя, Бьюкенен, Миллар, Эуштакиу, Салиба, Дэвид, Олувасейи.

Победитель этой пары сыграет в 1/8 финала ЧМ-2026 с победителем матча Нидерланды — Марокко.