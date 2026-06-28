Сборные ЮАР и Канады сыграют в 1/16 финала чемпионата мира-2026 в воскресенье, 28 июня. Матч состоится на стадионе «Соу-Фай» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko. Следить за ключевыми событиями встречи ЮАР — Канада можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

28 июня, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

В групповом этапе ЮАР набрала 4 очка и вышла в плей-офф со второго места. В 1-м туре южноафриканцы проиграли Мексике — 0:2, во 2-м туре сыграли вничью с Чехией — 1:1, в 3-м туре победили Южную Корею — 1:0.

В групповом этапе Канада с 4 очками вышла в плей-офф со второго места. В 1-м туре канадцы сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной — 1:1, во 2-м туре победили Катар — 6:0, в 3-м туре проиграли Швейцарии — 1:2.

Сборные ЮАР и Канады впервые в своих историях вышли в плей-офф чемпионата мира.