Защитник сборной Канады Дэвис вспомнил свою поездку в Россию

Защитник сборной Канады Альфонсо Дэвис рассказал о том, как выступал перед конгрессом ФИФА в России, чтобы помочь завоевать право на проведение чемпионата мира в его стране.

ЧМ в России проходил в 2018 году, тогда победу одержала сборная Франции. В 2026-м турнир принимают Канада, США и Мексика.

«Помню, как в 17-18 лет ездил в Россию и выступал перед конгрессом ФИФА, рассказывая о том, как привести чемпионат мира в Канаду. Видеть, как это осуществилось, — нечто особенное. Когда я впервые вышел на поле в Торонто, это было так сюрреалистично — я никогда раньше не видел столько канадцев на футбольном матче. Это по-настоящему потрясающе, меня пробрало до слез», — цитирует Дэвиса пресс-служба ФИФА.

Чемпионат мира-2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира принимают участие 48 сборных.

Канада вышла в плей-офф ЧМ-2026 и в 1/16 финала сыграет против ЮАР. Матч пройдет в воскресенье, 28 июня, в 22.00 по московскому времени.