Сборная Бразилии: статистика выступлений в плей-офф ЧМ

Сборная Бразилии по футболу является рекордсменом по количеству титулов — 5 побед в финалах чемпионата мира (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Также бразильцы чаще остальных команд принимали участие в мундиалях — 23 раза (из 23 турниров).

В плей-офф бразильцы выходили 21 раз. Дважды они вылетали в 1/8 финала, 5 раз — в 1/4 финала. Бразилия — двукратный серебряный призер (1950, 1998) и двукратный бронзовый призер (1938, 1978) ЧМ.

На прошлом чемпионате мира в Катаре, желто-зеленые дошли до 1/4 финала, где проиграли Хорватии в серии пенальти — 1:1 (4:2 в серии пенальти).

На ЧМ-2026 сборная Бразилии выступала в группе С. В 1-м туре бразильцы сыграли вничью с Марокко — 1:1, во 2-м туре победили Гаити со счетом 3:0, в 3-м туре обыграли Шотландию — 3:0.