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Сегодня, 21:00

Сборная Германии: статистика выступлений в плей-офф чемпионатов мира

Опубликована статистика сборной Германии на чемпионатах мира
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сборная Германии празднует победу на чемпионате мира-2014.
Фото Getty Images

Сборная Германии по футболу является одной из самых титулованных команд чемпионата мира. Немцы становились чемпионами 4 раза (1954, 1974, 1990, 2014), хотя выходили в финал 8 раз.

В плей-офф мундиаля немцы выходили 17 раз (в 21-м турнире). Один раз они вылетели в 1/8 финала, три раза — в 1/4 финала. Германия — четырехкратный серебряный призер ЧМ (1966, 1982, 1986, 2002), четырехкратный бронзовый призер ЧМ (1934, 1970, 2006, 2010).

На прошлом чемпионате мира в Катаре, немецкая сборная не смогла выйти из группы.

На ЧМ-2026 сборная Германии выступала в группе Е. В 1-м туре немцы победили Кюрасао с разгромным счетом — 7:1, во 2-м туре победили Кот-д'Ивуар — 2:1, в 3-м туре проиграли Эквадору — 1:2.

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