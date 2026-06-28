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Сегодня, 19:27

Хавбек сборной Уругвая Угарте получил разрыв крестообразной связки

Руслан Минаев
Мануэль Угарте.
Фото Getty Images

Полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте получил разрыв крестообразной связки, сообщает журналист Родри Васкес.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» прошел МРТ, которая подтвердила травму. Угарте унесли на носилках в матче Уругвая против Испании (0:1) в групповом турнире ЧМ-2026. Полузащитник отправится в Европу, где начнет восстановительный процесс.

25-летний уругваец в сезоне-2025/26 провел 24 матча за «МЮ». Уругвай набрал 2 очка и финишировал третьим в группе H — сборная покинула ЧМ-2026.

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