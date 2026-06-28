Хавбек сборной Уругвая Угарте получил разрыв крестообразной связки

Полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте получил разрыв крестообразной связки, сообщает журналист Родри Васкес.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» прошел МРТ, которая подтвердила травму. Угарте унесли на носилках в матче Уругвая против Испании (0:1) в групповом турнире ЧМ-2026. Полузащитник отправится в Европу, где начнет восстановительный процесс.

25-летний уругваец в сезоне-2025/26 провел 24 матча за «МЮ». Уругвай набрал 2 очка и финишировал третьим в группе H — сборная покинула ЧМ-2026.