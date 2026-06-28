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Сегодня, 20:53

999 игроков приняли участие в 72 матчах группового турнира ЧМ-2026

Алина Савинова

В групповом турнире чемпионата мира-2026 на поле в составах 48 команд в 72 матчах вышли 999 футболистов, сообщает пресс-служба ФИФА.

ЧМ-2026 стартовал 11 июня и проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире приняли участие 48 сборных. В плей-офф вышли 32 команды.

Матчи 1/16 финала чемпионата мира состоятся с 28 июня по 4 июля по московскому времени. Игры 1/8 финала пройдут с 4 по 7 июля. Четвертьфиналы будут сыграны 9, 10 и 12 июля, а полуфиналы — 14 и 15 июля. Матч за 3-е место и финал состоятся 19 июля.

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