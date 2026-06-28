Рэпер Дрейк поставил 770 тысяч долларов на победу Канады над ЮАР в 1/16 финала ЧМ-2026

Канадский рэпер Дрейк поставил 770 тысяч долларов на победу своих соотечественников над сборной ЮАР в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Матч ЮАР — Канада откроет стадию плей-офф ЧМ-2026. Игра состоится 28 июня и пройдет в Инглвуде (штат Калифорния, США). Начало — в 22.00 мск.

В случае прохода Канады в 1/8 финала Дрейк выиграет 1,01 миллиона долларов.

В частности, Дрейк известен тем, что его прогнозы часто не сбывались. Ранее он поставил 1 миллион долларов на победу «Арсенала» в финале ЛЧ-2025/26. «Канониры» уступили «ПСЖ» (1:1, пенальти 3:4).