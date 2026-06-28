Когда играют Бразилия и Япония: дата и время, во сколько начало матча 1/16 финала
Сборные Бразилии и Японии встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в понедельник, 29 июня. Игра будет проходить на арене «ЭнЭрДжи Стэдиум» в Хьюстоне, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры Бразилия — Япония можно в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1», а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.
Бразилия выиграла группу С, набрав в трех турах семь очков, а Япония финишировала второй в группе F с пятью баллами.
Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.