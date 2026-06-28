Канчельскис назвал провалом выступление азиатских сборных на ЧМ-2026

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» оценил выступление азиатских сборных на чемпионате мира-2026.



«Для Азии — это провал. Не сказал бы, что там не развивается футбол. Он стремится вперед, болельщики его очень любят. Раз на раз не приходится, это такой турнир. Так сложилось, что-то не пошло в некоторых моментах. Европейские команды, на которых рассчитываешь, тоже проваливаются на чемпионате мира. Уверен, что на следующих турнирах азиатские сборные выступят лучше», — сказал Канчельскис «СЭ».



В чемпионате мира-2026 принимают участие 9 азиатских сборных — Япония, Австралия, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Саудовская Аравия, Катар и Ирак.



По итогам группового турнира в плей-офф прошли только две сборные — Япония и Австралия.

Давид Петросян