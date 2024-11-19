Сборные Киргизии и Ирана встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Киргизии и Ирана встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 19 ноября. Игра пройдет на стадионе «Спартак» в Бишкеке и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать канал «Старт Триумф», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка.

Основные события игры Киргизия — Иран можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В пяти турах отборочного турнира Киргизия набрала 3 очка, а лидирующий в таблице группы А Иран — 13 очков. Иран победил Киргизию со счетом 1:0 в матче первого круга. В группе А также играют сборные Узбекистана, ОАЭ, Катара и Северной Кореи.