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Сегодня, 05:59

Мексика крупно победила Чехию в матче чемпионата мира-2026

Павел Лопатко
Фото AFP

Сборная Мексики в Мехико победила сборную Чехии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 3:0.

Все голы были забиты во втором тайме. На 55-й минуте отличился защитник Матео Чавес, на 61-й минуте — нападающий Хулиан Киньонес, а на 90+4-й минуте — полузащитник Альваро Фидальго.

40-летний вратарь мексиканской команды Гильерме Очоа появился на поле в своем шестом чемпионате мира в карьере. Он заменил 26-летнего Рауля Ранхеля.

Защитник «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Сборная Мексики (девять очков после трех матчей) заняла первое место в таблице группы A и вышла в плей-офф, Чехия (одно очко) финишировала на четвертом месте и покинула турнир.

Чемпионат мира. Группа A.
25 июня, 04:00. Estadio Azteca (Мехико)
Чехия
0:3
Мексика

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