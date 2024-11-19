Узбекистан победил КНДР в квалификации чемпионата мира, Файзуллаев забил единственный гол

Сборная Узбекистана на выезде обыграла КНДР в матче шестого тура группового турнира азиатского отбора на чемпионат мира 2026 года.

Гости победили со счетом 1:0 благодаря голу Аббосбека Файзуллаева на 44-й минуте.

Узбекистан набрал 13 очков и делит лидерство в группе A с Ираном, у которого остается матч в запасе.

В другом матче Япония на выезде была сильнее Китая — 3:1, Саудовская Аравия в гостях уступила Индонезии — 0:2.