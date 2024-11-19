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Сегодня, 17:09

Узбекистан победил КНДР в квалификации чемпионата мира, Файзуллаев забил единственный гол

Руслан Минаев
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Сборная Узбекистана на выезде обыграла КНДР в матче шестого тура группового турнира азиатского отбора на чемпионат мира 2026 года.

Гости победили со счетом 1:0 благодаря голу Аббосбека Файзуллаева на 44-й минуте.

Узбекистан набрал 13 очков и делит лидерство в группе A с Ираном, у которого остается матч в запасе.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A
19 нояб, 15:00. ()
КНДР
0:1
Узбекистан

В другом матче Япония на выезде была сильнее Китая — 3:1, Саудовская Аравия в гостях уступила Индонезии — 0:2.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа C
19 нояб, 15:00. ()
Индонезия
2:0
Саудовская Аравия
ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа C
19 нояб, 15:00. ()
Китай
1:3
Япония

Сборная Индонезии по футболу
Сборная КНДР по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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