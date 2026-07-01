Мбаппе — о праздновании гола с Дешамом: «В этом и заключается ДНК этой сборной Франции»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над Швецией (3:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026 объяснил, почему отпраздновал гол вместе с Дидье Дешамом. Французские игроки все вместе подбежали к тренеру и обняли его после того, как открыли счет. На прошлой неделе у французского специалиста умерла мама.

«В этом и заключается ДНК этой команды. Мы все вместе. Мы знаем, что тренер переживает трудный период. К сожалению, через это проходят все. Это очень сложно. Есть вещи важнее футбола. Дидье Дешам должен понимать, что никогда не будет один с нами. Что бы ни случилось, мы будем его поддерживать», — сказал Мбаппе в эфире М6.

У Мбаппе теперь 18 голов на чемпионатах мира за карьеру. По этому показателю он занимает второе место в истории турнира. Больше только у аргентинца Лионеля Месси — 19.

В 1/8 финала чемпионата мира Франция встретится с Парагваем, который во вторник, 30 июня, в серии пенальти переиграл Германию.