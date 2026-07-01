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Судейство

Сегодня, 02:31

Коллина предложил не удивляться отмене гола сборной Германии. Всех заранее предупреждали

Александр Бобров
Шеф-редактор
Джонатан Та забивает гол, который отменил ВАР.
Фото Reuters

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина на официальном сайте подвел промежуточные итоги работы арбитров на ЧМ-2026.

В частности он отреагировал на отмену гола сборной Германии на 105-й минуте матча 1/16 финала с Парагваем (1:1, пен. — 3:4), когда судья Джалал Джаед после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля не засчитал взятие ворот парагвайцев. Рефери объявил, что когда мяч находился в игре, их игрок под третьим номером (Вальдемар Антон) нарушил правила. В том эпизоде Антон действительно сделал движение в сторону Орландо Хиля и блокировал голкипера парагвайцев. Потому у арбитра были основания изменить первоначальное решение.

«Чтобы повысить темп игры, судьям было рекомендовано не наказывать за обычный игровой контакт и обращать внимание на ряд специфических ситуаций, которые могут возникать из-за тактики некоторых команд, — отметил Коллина. — Один из примеров — когда атакующие игроки пытаются помешать защитникам перемещаться. Само по себе занятие позиции не является нарушением правил. Однако если атакующий игрок не обращает внимания на мяч и намеренно, пусть даже незначительно, смещается с очевидной целью заблокировать движение соперника и помешать ему защищаться, судьи, а при необходимости и ВАР, должны тщательно анализировать такой эпизод и вмешиваться.

Особенно это касается ситуаций, когда подобная тактика используется, чтобы лишить вратаря команды соперника возможности защищать свои ворота.

Тренеры и футболисты были заранее проинформированы об этих рекомендациях, поэтому для них не должно стать неожиданностью, что судьи будут наказывать такие нарушения».

Сборная Германии проиграла Парагваю (1:1, пен. 3:4) в&nbsp;1/16 финала ЧМ-2026 29&nbsp;июня.12 лет позора: сборная Германии снова пролетела мимо топ-16 на ЧМ. У немцев нет лица и харизмы

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