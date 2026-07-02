Василь: «Тилльман исполнил штрафной просто идеально, у меня практически не было шансов»

Вратарь сборной Боснии и Герцеговины Никола Василь после поражения от США (0:2) в матче 1/16 финала чемпионата мира отметил, что у него не было шансов отбить мяч после удара Малика Тилльмана со штрафного в концовке встречи.

«Знали, что стандартные положения — одно из главных оружий сборной США. В эпизоде со вторым голом Тилльман исполнил штрафной просто идеально. Мяч перелетел стенку так, что у меня практически не было шансов его отбить. Очень обидно вылетать, потому что до удаления Балогуна игра была абсолютно равной», — приводит слова Василя The Guardian.

В 1/8 финала сборная США сыграет против Бельгии, которая победила Сенегал (3:2 д.в.). Матч состоится в американском Сиэтле в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.