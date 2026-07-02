Колашинац: «Босния покидает ЧМ-2026 с высоко поднятой головой, но сейчас внутри только опустошение»

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац назвал болезненным поражение от США (0:2) в матче 1/16 финала чемпионата мира.

«Это очень болезненное поражение. Когда США получили красную карточку, у нас появился отличный шанс переломить ход встречи. Мы пытались оказывать давление, но соперник очень грамотно перестроился и оборонялся всей командой, а гол Малика Тилльмана со штрафного окончательно выбил у нас почву из-под ног. Покидаем турнир с высоко поднятой головой, но сейчас внутри только опустошение», — приводит слова Колашинаца The Guardian.

В 1/8 финала сборная США сыграет против Бельгии, которая победила Сенегал (3:2 д.в.). Матч состоится в американском Сиэтле в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.