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Колашинац: «Босния покидает ЧМ-2026 с высоко поднятой головой, но сейчас внутри только опустошение»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац назвал болезненным поражение от США (0:2) в матче 1/16 финала чемпионата мира.

«Это очень болезненное поражение. Когда США получили красную карточку, у нас появился отличный шанс переломить ход встречи. Мы пытались оказывать давление, но соперник очень грамотно перестроился и оборонялся всей командой, а гол Малика Тилльмана со штрафного окончательно выбил у нас почву из-под ног. Покидаем турнир с высоко поднятой головой, но сейчас внутри только опустошение», — приводит слова Колашинаца The Guardian.

В 1/8 финала сборная США сыграет против Бельгии, которая победила Сенегал (3:2 д.в.). Матч состоится в американском Сиэтле в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
02 июля, 03:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)
США
2:0
Босния и Герцеговина
Фоларин Балогун забивает первый гол США в&nbsp;матче с&nbsp;Боснией и&nbsp;Герцеговиной.США сняли европейское проклятие. Обыграть Боснию не помешало даже удаление
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